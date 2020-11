Realizarán en Tuxtepec, festival virtual “Mujeres Libres, Rebeldes y Poderosas”

-Será del 23 al 26 de noviembre que se lleve a cabo el festival virtual, donde se estarán hablando temas como: “El rol de la mujer en México”, “Que es ser Hombre” entre otros.

Aby Quintana

Tuxtepec; Oax.- Ángela Cano una de las activistas feministas más jóvenes de Tuxtepec, detalló que será del 23 al 26 de noviembre que se lleve a cabo el festival virtual “Mujeres Libres, Rebeldes y Poderosas” a través de un live en la página de facebook “Charla Entre Amigas”.

Comentó que este festival es con la intención de que las personas conozcan más sobre algunos temas como “Micromachismo”, ya que es una de las actitudes que pasan por debajo de la lupa y que se convierten en una cotidianidad donde se normalizan, pero que no debe continuar y se debe saber identificar y trabajar en ello, así como la gran necesidad de darle visibilidad a la problemática que representa.

Externó que este festival se estará realizando en diferentes horarios en la página antes mencionada, donde además estarán participando otras activistas compartiendo diferentes temas como: “El rol de la mujer en México”, “Que es ser Hombre”, “Que el ser mamá no frene tu futuro, que sea un impulso”, “Maternidad en la modernidad”, “Micromachismo”, entre otros temas más.

Cabe mencionar que Ángela Cano es Estudiante de Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas, Activista feminista en la ciudad de Tuxtepec y que además ha recibido formación en el Museo de Memoria y Tolerancias sobre temas de Derechos Humanos, es miembro de la colectiva TuxFem y Creadora del Foro “Feminismo en tiempos de Pandemia”.

Por último hizo una invitación a todas las personas a que la acompañen durante la transmisión el dia 26 de noviembre, donde tendrá la participación con el tema “Micromachismo” a partir de la ocho de la noche por la página “Charla entre amigas”.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario