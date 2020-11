Oaxaca, ocupa segundo lugar en comercio informal a nivel nacional

-Esto se dio a conocer luego de realizarse la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo avalada por el INEGI

Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- El comercio informal es algo que se presenta en todo el país, sin embargo en estado de Oaxaca ocupa el segundo lugar a nivel nacional en este rubro, tan solo detrás del estado de Guerrero y seguido por el estado de Chiapas, coincidentemente, los tres estados con mayor índice de pobreza.

Este resultado fue dado a conocer luego de haberse realizado la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), en dónde Oaxaca se ubica en segundo lugar en el tercer trimestres del año, cabe mencionar que Guerrero registró una tasa de 78.5 por ciento, Oaxaca 76.6 por ciento y Chiapas 74.3 por ciento, estos resultados fueron avalados por el INEGI.

Basta caminar por las calles del centro histórico de la ciudad de Oaxaca, para confirmar estas estadísticas, pues muchas vialidades están invadidas por el comercio informal, incluso los arcos del palacio de gobierno y el zócalo se encuentran ocupados por puestos ambulantes.

De acuerdo al estudio, en Oaxaca más un millón 733 mil personas se reportaron como ocupadas y 54 mil como desocupadas, asimismo se da a conocer que la tasa de desocupación en la entidad es del 3.1 por ciento, mientras que el 44.8 por ciento de las personas ocupadas corresponde a un trabajo asalariado.

En cuanto a la estadística por ciudades, Oaxaca de Juárez reportó una de las tasas más bajas en desocupación durante el tercer trimestre del este año, con un promedio de 2.9 por ciento, este resultado en bajos niveles lo comparte con Tijuana con 2.1 por ciento y Cuernavaca con 3.2 por ciento, cabe mencionar que la capital oaxaqueña reportó una población ocupada de 239 mil personas desocupadas y el 64.2 por ciento de las personas ocupadas perciben un salario.

FOTO: Archivo

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario