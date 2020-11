Llama PC de Loma bonita a no tirar basura, para evitar inundaciones

-En las últimas horas han reportado inundaciones en algunas colonias



Tuxtepec, Oaxaca.- Las lluvias de las últimas horas han provocado encharcamientos e inundaciones en zonas bajas del municipio de Loma Bonita, por lo que el Director de la Unidad de Protección Civil, Omar Portugal Hipólito, llamó a los ciudadanos evitar tirar basura para que no haya inundaciones.



Explicó que en el marco de este frente frío número 13, se han reportado algunas afectaciones en colonias, notando que las alcantarillas se tapan y provocan estas afectaciones por la basura que se tira en las calles, por lo que invitó a los ciudadanos a evitar arrojar basura a las calles.



Pero además, reiteró que este problema también se debe a que cuando derraman un árbol dejan la basura almacenada, por lo que al secarse provoca que termine en las alcantarillas, por lo que pidió a los lomabonitenses a derramar sus árboles en temporada de calor.



Aseguró que siguen vigilando algunas zonas como son la colonia León Mina, el Barrio La Escobeta, y las calles cercanas a la avenida Ferrocarril, así como en la calle Juárez del barrio las Flores, que son lugares en donde se han reportado afectaciones.



Reiteró que este martes y miércoles han estado realizando recorridos y también han estado limpiando las alcantarillas, sin embargo esto se puede prevenir.

