Inicia Policía Federal, proceso de reclutamiento en Tuxtepec

-Estarán por dos días más contratando a los interesados



De la Redacción



Tuxtepec, Oaxaca.- La Inspectora de la Protección Federal Mayra Solano, dio a conocer que este miércoles inició el proceso de reclutamiento de la Policía del Servicio de Protección Federal, mismo que continuará durante este jueves y viernes.



Entre los requisitos que están pidiendo además de la vocación por el servicio, son estudios mínimos de nivel medio superior, así como la estatura mínima de 1.52 en el caso de las mujeres y en el del hombre es de 1.65 metros, en caso de tener tatuajes que estén en lugares no visibles y en caso de que sean visibles, deben ser menores de 4 centímetros.



Así mismo, informó que en este proceso de contratación son valorados por una doctora, para verificar que se cumplan estos requisitos, además deben presentar documentos como el acta de nacimiento, curp y otros más.



Este reclutamiento es presencial y se espera que se tenga buena respuesta en los próximos días, que seguirán con este proceso de contratación.



En cuanto a la Policía del Servicio de Protección Federal, explicó que lleva 11 años de servicios en el país, por lo que invitó a los ciudadanos a sumarse y así tengan prestaciones de ley, aunado a esto un seguro médico, un seguro de vida; el suelo neto será de 13 mil 987 pesos, pero además tendrán la oportunidad de crecimiento laboral.

