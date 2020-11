Informe de Murat fue puro show afirma Diputado César Morales

-Lamentó que el mandatario no se haya detenido a atender a las personas que pedían justicia por una violación y en lugar de ello usó la fuerza pública



Jorge Acevedo



Oaxaca, Oaxaca.- El informe que presentó el Gobernador Alejandro Murat el pasado domingo, fue un acto de lucimiento, en dónde se gastó recurso público, por ello era mejor que no hubiera acudido al recinto legislativo, así lo manifestó el Diputado Local por el Partido del Trabajo César Morales Niño.



Mencionó que el mandatario oaxaqueño gastó dinero en repartir un periódico y colocando lonas en distintos puntos en las ocho regiones de la entidad, agregó que esta misma estrategia se hubiera utilizado para difundir campañas de prevención durante la actual pandemia en el estado, incluso dijo que el verdadero es aclarar la cuenta pública, misma que ha sido cuestionada en los últimos dos años.



En lo que se refiere al video en dónde un grupo de personas frenó el paso del Gobernador y que fueron retirados por elementos de la policía vial, Morales Niño comentó que es lamentable que se haya violentado el derecho a la libre manifestación a estas personas, que lo único que pedían era justicia por una violación hacia un menor de edad.



Agregó que en lugar de atenderlos, el mandatario prefirió emplear la fuerza pública para quitarlos y seguir su camino, además refirió que el gobernador no tuvo que haber ido al congreso, pues pudo haber enviado al Secretario General de Gobierno para hacer entrega del documento.



En lo que se refiere al tema del presupuesto de egresos para el próximo año, el legislador comentó que lo analizarán a detalle y buscarán que los recortes no afecten a rubros importantes como la salud, toda vez que la pandemia continuará durante algunos meses del próximo año, además de que la vacuna aún no está lista.



Señaló que es importante que Oaxaca envíe el mensaje de que es un estado sano, para que los turistas nacionales y extranjeros visiten la entidad y así se pueda reactivar la economía, pues de lo contrario se generará un ambiente de incertidumbre hacia los turistas, quienes podrían optar por no visitar el estado.

