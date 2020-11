Designan a Juan Carlos Rivera Castellanos, Presidente Nacional de secretarios y secretarias de Turismo

-El secretario de Turismo de Oaxaca sucederá en el periodo 2020 – 2021 a Luis Humberto Araiza López, secretario de Turismo de Baja California Sur

-Durante la gestión de Rivera Castellanos en la Secretaría de Turismo de Oaxaca, la entidad ha recibido los reconocimientos más importantes a nivel mundial en este sector

Tijuana, Baja California. 18 de noviembre de 2020.- El secretario de Turismo del Gobierno del Estado de Oaxaca, Juan Carlos Rivera Castellanos, fue designado como presidente de la Unión de Secretarios de Turismo de México, A.C. (ASETUR) durante la Cuadragésima Sesión Ordinaria de la ASETUR en Tijuana, Baja California.

En el marco del Encuentro Nacional de Turismo, se llevó a cabo la Cuadragésima Sesión Ordinaria de la Asamblea General de la ASETUR, donde secretarias y secretarios de turismo del país designaron a Juan Carlos Rivera Castellanos para presidir el Consejo Directivo durante el periodo 2020 – 2021, en sustitución del secretario de Turismo, Economía y Sustentabilidad de Baja California Sur, Luis Humberto Araiza López.

Esta es la primera vez que un secretario de Turismo del Estado de Oaxaca preside la ASETUR, luego que, bajo la administración del gobernador Alejandro Murat Hinojosa, la capital del estado fuera reconocida como la mejor ciudad del mundo y como destino de escapada urbana líder en México y América Central; además de que, en lo que va de la presente administración estatal, la entidad ha registrado un crecimiento exponencial de la afluencia de turismo nacional e internacional y de la consecuente derrama económica.

En la encomienda, Rivera Castellanos representará a las y los secretarios de Turismo de las entidades federativas ante las instancias administrativas de los tres órdenes de gobierno y del sector empresarial, mediante trámites y gestiones que impulsen el turismo en el país.

Además de realizar la planeación estratégica de políticas en materia turística a nivel nacional y realizar acciones de trabajo con organismos especializados en turismo.

En su toma de protesta, el actual presidente Rivera Castellanos, aseguró que ahora más que nunca y tras la devastadora contingencia sanitaria, la ASETUR tiene la gran responsabilidad de conservar, no solo la unidad y la armonía, sino el esfuerzo común para trabajar a favor del turismo en México.

Advirtió que la mesa directiva se enfocará en un plan de trabajo que involucre a todos los estados, con labores que conjuguen la totalidad de las voces del sector.

El nuevo Consejo Directivo que encabeza Juan Carlos Rivera Castellanos está conformado por la secretaria de Turismo de Colima, María Luisa del Carmen Íñiguez Méndez, quien funge como vicepresidenta; la directora de Turismo de Chihuahua, Nathalie Desplas Puel, como tesorera; el secretario de Turismo de Tabasco, José Antonio Isidro de Jesús Nieves Rodríguez, desempeña el cargo de secretario.

El secretario de Turismo de Campeche, Jorge Enrique Manos Esparragoza, asume el puesto de secretario técnico; y como vocal ejecutivo, el secretario de Turismo, Economía y Sustentabilidad de Baja California Sur, Luis Humberto Araiza López.

