Cierran Mercado 20 de noviembre para sanitizarlo

-Las actividades se reanudarán este jueves en su horario normal

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- Locatarios del mercado 20 de noviembre de la ciudad de Oaxaca cerraron las instalaciones del inmueble para realizar una campaña de Sanitizacion en todos los locales, esto como parte de las acciones que se llevan a cabo por la pandemia.

Cada uno de los locatarios limpiaron y desinfectaron sus espacios, él administrador del mercado Melitón Lavariega Torres, comentó que el objetivo de esta sanitización es disminuir el riesgo de contagio entre los locatarios, trabajadores y personas que asisten diariamente al mercado 20 de noviembre.

Agregó que cada uno de los locatarios cuentan con su gel y constantemente desinfectan sus comedores, pues estos fueron parte de los compromisos que se acordaron cuando el mercado reinició sus actividades luego de haber permanecido cerrado durante unos días.

Cabe recordar que esta no es la primera ocasión que el mercado 20 de noviembre cierra por un día para sanitizar sus espacios, además en las entradas hay una persona que le toma la temperatura a los clientes, se les aplica gel y cuentan con agua y jabón para el lavado de manos.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario