Brigada de Rescate Tuxtepec, llama a apoyar a Tabasco

-Estarán recibiendo alimentos no perecederos hasta el viernes, y pueden contactarlos a través de las redes sociales

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- Desde el pasado lunes y hasta el próximo viernes, los integrantes de la Brigada de Rescate Tuxtepec, estará recibiendo víveres con la finalidad de entregarlos a las familias afectadas por las inundaciones ocurridas en Tabasco.

Quienes deseen donar, podrán contactarlos a través de las redes sociales o bien a los teléfonos 287 113 6966 y el 287 154 1158, y así ellos acudirían a sus domicilios de las 9 de la mañana a las 7 de la tarde, para evitar que salgan en esta contingencia y sobre todo exponerse.

Los artículos que están recibiendo son alimentos enlatados, productos no perecederos, leche, pañales, alimento y pañales para bebé, artículos de higiene personal, como jabón, pasta dental, toallas sanitarias, así como artículos de limpieza y alimentos para mascotas, pero también se requiere de donativos económicos, para comprar agua en un lugar cercano a los municipios afectados.

Así mismo, se cuenta con centros de acopio en Tierra Blanca, en Ojitlán y otro en un hogar de Tuxtepec, y si alguien gusta pueden contactarlos para que instalen estos centros de acopio en sus hogares, con la finalidad de que sean más los que se sumen y se apoyen a las familias que han resultado afectadas.

En días pasados, integrantes de esta Brigada se instalaron en algunos puntos, como fue centros comerciales, en el Parque Hidalgo, en donde se tuvo buena respuesta, sin embargo hicieron la invitación para que sean más los que se sumen.

