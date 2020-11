Artistas Oaxaqueños pintan cubrebocas para recaudar fondos y apoyar a causas sociales

-La Tuxtepecana Doris Arellano es una de las artistas que a través de su arte fomentan el uso del cubrebocas

David Higareda

18 artistas oaxaqueños decidieron unirse y plasmar su arte en cubrebocas, en donde a través de sus pinturas demuestran a la sociedad su forma de ver la vida en plena pandemia y a la vez estarán apoyando a la Casa Municipal de Día del Adulto Mayor de Oaxaca y a la Asociación Civil “Los Hijos de las Hadas”. El objetivo es vender los cubrebocas pintados y recaudar fondos para apoyar a estas causas sociales.

La presentación de la exposición “Cubrebocas intervenidos COVID-19” se realizó este martes 17 de noviembre en las instalaciones del Hotel “La Catrina de Alcalá” ubicado en la capital oaxaqueña, con la presencia de autoridades municipales, los artistas oaxaqueños e invitados especiales.

Doris Arellano, Rosalba Gallo, Ana Santos, Luis Zárate, Rolando Rojas, Tomás Pineda, Adán Paredes, Armando Guerrero, Israel Montes, Victor Chaca, Emiliano López, Rosendo Pinacho, Jesús Cuevas, Manuel Miguel, Paco Soriano, Eddy Vázquez, Alejandro Cruz y Francisco Villalobos, es el grupo de artistas oaxaqueños que realizaron estas obras de arte sobre este objeto que se volvió indispensable en este 2020.

Cabe destacar que la Tuxtepecana Doris Arellano, había anunciado a hace algunas semanas en sus redes sociales, que se encontraba feliz por participar en este proyecto y que era la primera vez que pintaba sobre un cubrebocas.

Las piezas estarán a la venta hasta el próximo 5 de Diciembre en la exposición montada en el Hotel y para poder adquirir alguna hay que hacer una cita previa con Ross Aguilar, coordinadora del proyecto.

