A pesar de contingencia, sindicatos siguen con toma de dependencias de salud en la Cuenca

-Desde hace unos meses, dos dependencias de salud han sido tomadas por sus trabajadores

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- En los últimos meses, tanto la Jurisdicción sanitaria número 3, como el hospital regional de Tuxtepec y los centros de salud de la Cuenca del Papaloapan, han sido tomados por diversas secciones sindicales, y en estos momentos a pesar de la contingencia, están tomadas, los motivos son diferentes.

En lo que respecta a la Jurisdicción Sanitaria número 3, la dependencia estuvo tomada en días anteriores por la sección sindical número 35, sin embargo el pasado viernes se levantó la asamblea, pero el pasado domingo volvieron a tomarla, pero ahora fueron los vectores, exigiendo la salida del director de Administración Jorge Concha Suárez, y en apoyo a los trabajadores de la Costa.

En el mes anterior, integrantes de la sección 35 en el hospital regional decidió iniciar una asamblea permanente, esto porque pedían más personal, sin embargo al ir repuntando laos casos de covid, decidieron levantar el paro; pero fue la hace 2 semanas que de nueva cuenta decidieron parar, en esta ocasión por el desabasto de guantes, jeringas, alcohol e insumos que son esenciales para el área covid, así como de reactivos para el área de laboratorio.

Sin embargo este miércoles una vez más levantaron el paro, reiniciando los labores en áreas administrativas, laboratorios, sin embargo sus demandas no se han resuelto del todo.

