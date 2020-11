Viento derriba dos árboles en la ciudad de Oaxaca

-Uno fue en la colonia Reforma y otro sobre la avenida Símbolos Patrios



José Cruz



Oaxaca, Oaxaca.- Los vientos que azotaron a la ciudad capital, provocaron que dos árboles cayeran, uno de ellos ocurrió en la esquina de la calle Jazmines y Palmeras en la colonia reforma y otro sobre la avenida Símbolos Patrios.



Durante varios minutos la circulación en ambos puntos se vio interrumpida, debido a los trabajos que se realizaron elementos de la Coordinación Municipal de Protección Civil y del H. Cuerpo de Bomberos para removerlos.



Asimismo el suministro de energía eléctrica fue interrumpido durante algunos minutos, con el objetivo de que el personal que realizaba la poda de los árboles no sufriera de algún accidente, pues los árboles cayeron sobre los cables de luz.



A decir de algunos vecinos de la colonia reforma, la caída del árbol se debió a que cuando los cortan los dejan cargados de un lado, situación que los fuertes vientos que se registraron durante este martes, evidenciaron, por esta situación hicieron un llamado a las autoridades para que hagan algo al respecto, para evitar que algún árbol caiga sobre alguna vivienda.

