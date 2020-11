Sí habrá Blanca Navidad en Tuxtepec; feria decembrina se está analizado

-Estas dos actividades son motivo de concentración de familias, por lo que las autoridades tendrían que diseñar estrategias para evitar la aglomeración



De la Redacción



Tuxtepec, Oaxaca.- En los últimos años, en el mes de diciembre había una “Blanca Navidad” en el municipio de Tuxtepec, con la finalidad de que las familias se concentraran en el Parque Juárez y disfrutaran de esta atracción, y en este año no será la excepción.



El Presidente Municipal Noé Ramírez Chávez dijo que ya están adornando el Parque Juárez y que esperan que a finales de este mes se esté realizando el encendido del árbol, el cual en otros años fue motivo de concentración de cientos de familia.



Dijo que están analizando las propuestas de cómo se va adornar este año el parque y las cuales, señaló que serán una sorpresa para los Tuxtepecanos

En cuanto a la feria decembrina que todos los años se instala en el Muro Boulevard, señaló que están analizando si autorizan que arribe o no al municipio, ya que el semáforo epidemiológico en el que está el municipio no lo permite.



Cabe hacer mención que en otros años, la blanca navidad era motivo de concentración de cientos de familias en el Parque Juárez, y el día del encendido del árbol se abarrotaba este lugar, por lo que es posible que las autoridades municipales, tomen sus medidas para evitar la aglomeración, ya que esto podría provocar que diariamente las familias se concentren en este punto.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario