Sentencia contra Vera Carrizal será hasta el 2021, informó el Tribunal Superior de Justicia

-Fue vinculado a proceso en el mes de abril de este año, por lo que actualmente el proceso se encuentra en la etapa de investigación y desahogo de pruebas

Jorge Acevedo



Oaxaca, Oaxaca.- El juicio y la sentencia en contra del ex Diputado Juan Vera Carrizal, quien es señalado como presunto autor intelectual del ataque con ácido en contra de la saxofonista María Elena Ríos se llevará a cabo en el 2021, así lo dio a conocer el Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca Eduardo Pinacho.



En entrevista para MILENIO, el magistrado presidente comentó que el proceso se inició desde que Vera Carrizal fue vinculado a proceso en el mes de abril de este año,por lo que actualmente el proceso se encuentra en la etapa de investigación y desahogo de pruebas, incluso mencionó que la contingencia por Covid no ha afectado el proceso.



Además comentó que el juez concedió un periodo de tres meses para la investigación complementaria, una vez terminada esta etapa, el proceso continuará su curso, pues se tiene que cumplir con las fases que establece la ley, por lo que se espera que para el próximo año se pueda llevar a cabo la audiencia de juicio y se dicte una sentencia.

