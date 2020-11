Pintor Soyaltepecano invita a restaurar mural del monumento Miguel Alemán

– Tuvo la oportunidad de recrear el mural de su municipio en colaboración con el pintor Adrián Ramírez, en las instalaciones de CFE de Temascal.

Aby Quintana

Tuxtepec; Oaxaca.- José Antonio Miguel Miguel pintor Soyaltepecano, invita a los pintores de San Miguel Soyaltepec Temascal, Oaxaca a restaurar el mural más representativo de este municipio, que se encuentra ubicado en el monumento Miguel Alemán.

Miguel Miguel quien tiene el gusto por la pintura desde muy pequeño, detalló que ya tuvo la oportunidad de recrear el mural de su municipio en colaboración con el pintor Adrián Ramírez en las instalaciones de Comisión Federal de Electricidad de Temascal, por ello le gustaría restaurar el original, ya que se encuentra en malas condiciones.

Detalló que desde hace más de diez años ha realizado diferentes pinturas dentro y fuera de su municipio, desde figuras infantiles para centros educativos del nivel preescolar, imágenes de fotografías recreadas en lienzos, paisajes, animales, mujeres indígenas portando el huipil de este municipio, entre otras más.

Pero que a lo largo de estos años siempre ha querido realizar algún mural donde plasme todo aquello que representa la cultura de los mazatecos de este municipio Soyaltepecano, pero sobre todo, restaurar el mural más importante de su municipio.

Por ello hizo una invitación a todos los pintores de este municipio a que se unan para restaurar esta obra de arte, con la finalidad de que siga permaneciendo por muchos años más dentro de esta localidad, ya que lamentablemente cada vez se encuentra en malas condiciones.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario