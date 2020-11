Nuevamente se manifiesta la OMCI, amagan con bloquear el estado si no hay solución a sus demandas

-Exigen mejor atención médica y medicamentos, que el gobernador cumpla el compromiso de pavimentar la carretera Vicente-Temascal



José Cruz



Oaxaca, Oaxaca.- Una vez más la Organización Mexicana de Comunidades Indígenas (OMCI), se manifestó frente a casa oficial, debido a que hasta el momento no han recibido respuesta por parte de las autoridades federales y estatales a sus demandas que tienen que ver con la asignación de recursos para obras sociales.



Entre sus demandas es que se les brinde una mejor atención médica, incluso señalan que no cuentan con medicamentos, los médicos van una o dos veces por semana para atender a la población, es por estas razones que decidieron volver a salir a las calles para exigir solución a sus demandas.



Asimismo comentaron que las autoridades tienen olvidadas a las comunidades indígenas, también mencionan que el gobernador solo se la ha pasado haciendo promesas, las cuales no en su mayoría no ha cumplido, tal es el caso de la construcción de la carretera de Vicente a Temascal y que hasta el momento no se ha iniciado.



Otra de las demandas que tienen es que se apoye a los jóvenes que no encuentran trabajo, situación que los orilla a cometer delitos como robo o incluso involucrarse con grupos criminales, además de que muchos de ellos tienen que migrar a otras ciudades del país, para poder ayudar a sus familias.



Cabe recordar que la OMCI se movilizó en días pasados, en los que bloqueó las casetas de caracol y papaloapan en Tuxtepec, así como bloqueos carreteros en Huautla de Jiménez, Jalapa de Díaz y la toma de la planta hidroeléctrica en San Miguel Soyaltepec, asimismo comentaron que en caso de que el gobierno siga sin cumplir con sus demandas, volverán a bloquear el estado, pero ahora lo realizarán en las ocho regiones de la entidad.



Finalmente alrededor de las tres de la tarde los manifestantes se retiraron de la casa oficial, quedando libre la circulación sobre la avenida Juárez.

