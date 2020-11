Inauguran unidad deportiva en San Jacinto Amilpas

-Se invirtió un recurso de 750 mil pesos y beneficiará a más de dos mil habitantes

Jorge Acevedo

San Jacinto Amilpas, Oaxaca.- El gobierno municipal inauguró una unidad deportiva en la colonia Heberto Castillo, en la cual se invirtió un recurso de 750 mil pesos y beneficiará a más de dos mil personas de varias colonias del municipio, así lo dio a conocer la Presidenta Yolanda Santos Montaño.

En su discurso al edil aclaró que el terreno en dónde se construyó esta unidad deportiva ya se encontraba y no se trata de una invasión, situación que fue avalada por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), cuando se le presentó el proyecto.

La unidad deportiva cuenta con una cancha de fútbol y una trotapista, así mismo las autoridades municipales indicaron que se tiene contemplado la construcción de una ciclopista que comunique a esta nueva cancha con una que se ubica debajo del puente, también informaron que se colocarán luminarias para que las personas puedan ir a hacer ejercicio por la noche.

Por su parte el presidente de la colonia agradeció el apoyo del gobierno municipal de San Jacinto Amilpas, pues anteriormente el terreno era utilizado para arrojar basura y ahora se ha convertido en un espacio deportivo para los habitantes de por lo menos dos colonias, además dijo que con este espacio los jóvenes se alejarán de actividades ociosas o delictivas.

