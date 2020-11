Habitantes de Santiago Juxtlahuaca, exigen que les entreguen los recursos del ramo 28 y 33

-Denuncian al edil Nicolás Feria Romero de negarse a entregar el recurso, el cual asciende a diez millones de pesos



José Cruz



Oaxaca, Oaxaca.- Habitantes de varias comunidades del municipio de Santiago Juxtlahuaca, se manifestaron frente a casa oficial para exigir que se les entreguen los recursos del ramo 33 y 28 que el Presidente Municipal Nicolás Feria Romero no les ha entregado desde el año 2018, a pesar de que lo han estado exigiendo desde hace tiempo.



Mencionaron que en un principio tomaron las instalaciones del palacio municipal para exigir al edil la entrega de estos recursos, sin embargo al no encontrar solución a sus demandas, se han visto en la necesidad de acudir a la ciudad de Oaxaca, para hacer de su conocimiento a las autoridades estatales.



Señalaron que este recurso ya está etiquetado para la realización de obras públicas, sin embargo las comunidades de la zona triqui no han recibido este dinero para poder realizar trabajos en sus poblaciones, asimismo denunciaron que Feria Romero está faltando a los principios básicos de MORENA, partido por el cual llegó a la presidencia municipal.



Por esta situación piden al gobierno del estado que se le dé seriedad a este tema, el cual ya tiene varios años y que desde el mes de octubre estas comunidades se han manifestado en varias ocasiones en la capital del estado y hasta el momento no han obtenido respuesta a sus demandas, dijeron que el monto asciende a los diez millones de pesos.



Los manifestantes comentaron que no buscan radicalizar sus movilizaciones para no afectar a la población en general, sino que se le garantice el derecho a las comunidades de la zona triqui de tener acceso a sus recursos para invertirlos en obras de infraestructura social, a mejorar su calidad de vida.



Esta manifestación coincidió con la que realizaba la Organización de Comunidades Indígenas (OMCI), alrededor de las tres de la tarde ambas manifestaciones liberaron la avenida Juárez a la altura de la casa oficial.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario