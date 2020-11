Exigen ampliación de centro de salud en colonia Vicente Guerrero de Zaachila

-Denuncian que desde el 2019 iniciaron las gestiones ante los Servicios de Salud y no han obtenido respuesta



Mario Romero



Oaxaca, Oaxaca.- El agente municipal de la colonia Vicente Guerrero del municipio de Villa de Zaachila Oswaldo Cortés Sánchez, dio a conocer que exigen a los Servicios de Salud del Estado de Oaxaca que se concrete el proyecto de ampliación del centro de salud que se ubica en ese lugar, también piden que haya más personal médico y administrativo.



Denunciaron que esta población está considerada como de alta marginación, a pesar de estar cerca de la ciudad de Oaxaca, situación que fue confirmada en una visita que hizo el Secretario de Salud Donato Casas Escamilla, asimismo hicieron del conocimiento del gobernador que el centro de salud se encuentra en pésimas condiciones.



Asimismo indicaron que han enviado varios oficios al Jefe de la Jurisdicción Sanitaria número 1 de Valles Centrales Mario Martínez Rojas, quien tampoco les ha dado una respuesta favorable a sus peticiones, por esta falta de atención, los habitantes consideran como una burla la postura que han tomado las autoridades de salud del gobierno del estado.



Cortés Sánchez denunció al Delegado Sindical Foráneo de la Sección 35 Roberto Gijón Ruiz, de ser el responsable de propiciar el abandono del personal médico del centro de salud, para atender a intereses políticos sindicales, además piden su salida de la comunidad y que se cubran los espacios que están vacantes.



Agregaron que en caso de que no haya una respuesta a sus demandas en los próximos siete días, iniciarán una serie de movilizaciones, para ejercer presión hacia las autoridades de salud del gobierno del estado, pues afirman que desde el 2019 se iniciaron las gestiones para la ampliación del centro de salud.

