Demanda Diputada Laura Estrada al gobierno de Oaxaca, priorizar obra hospitalaria detenida en San Bartolo

Comunicado

San Raymundo Jalpan, Oaxaca.- 17 de noviembre de 2020.- En el marco de la recepción del Cuarto Informe de Gobierno por parte del Congreso del Estado, la diputada Laura Estrada Mauro, demandó al Ejecutivo Estatal atender las exigencias en materia de salud en el distrito de San Juan Bautista Tuxtepec.

La representante popular exigió al gobierno del Estado, para que por conducto de la Secretaría de Salud de Oaxaca y la Secretaría de Finanzas, realicen lo necesario para garantizar la construcción/sustitución del Centro de Salud Urbano con clave 00SSA0002245, en la agencia municipal de San Bartolo en Tuxtepec Oaxaca, que desde hace tres años está detenida.

Se trata de una unidad médica con influencia de atención para 10 mil beneficiarios, misma que fue demolida en el mes de noviembre del año 2017 para sustituirla por una nueva infraestructura; sin embargo, por mala planeación y lentitud, el presupuesto asignado, que ascendió a 18 millones de pesos, tuvo que devolverse a la federación.

“Durante la recepción del Cuarto Informe, el gobernador del Estado dijo que en materia de salud se ha trabajado; pero hay temas pendientes y demandas sociales que no han sido atendidas”, señaló Estrada Mauro.

Esta demanda se suma al exhorto presentado en días pasados para requerir al Poder Ejecutivo, a que por conducto de la Secretaría de Finanzas informe sobre el subejercicio en la Secretaría de Salud debido a una mala administración de recursos que quedó al descubierto por la emergencia sanitaria por la Covid-19.

Asimismo, pidió al gobierno municipal de Tuxtepec, para que asuma la responsabilidad que le compete y desarrolle incansablemente las gestiones necesarias que garanticen el derecho humano a la salud de los y las tuxtepecanas.

