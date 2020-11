Con certeza jurídica, predio del Banco Bienestar de Tuxtepec

-De no existir certeza jurídica, no podría realizarse

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- Tras la controversia por el predio en donde se ubicará el Banco Bienestar, ya que el ejido dio a conocer que ese predio les pertenecía y que desconocían en qué términos se entregó para la construcción del banco, la Delegada de los Programas Federales en Oaxaca, Nancy Cabrera Ortiz, dijo que el predio tiene certeza jurídica y por lo tanto ya se está construyendo.

En una visita que la funcionaria estatal, aseguró que el terreno si tiene certeza jurídica, y prueba de esto es que ya se está construyendo el banco, pero además de que dependencias como el Banco Bienestar, SEDENA, pero además la misma secretaría Bienestar, y otras más, están al pendiente de estos trabajos y por lo tanto de no haber una certeza jurídica, no podrían construirlo.

Así mismo, informó que al no haber problema, ya personal de la Guardia Nacional se encuentra en el lugar realizando los trabajos para que en este año se cuente con este Banco Bienestar.



Reconoció que la controversia por el predio no solo ocurrió en Tuxtepec, sino también en otros municipios como Valle Nacional, pero también ocurrió lo mismo en el Istmo de Tehuantepec.

Es importante mencionar que en días pasados se informó que este Banco no estaría en el centro de Tuxtepec si no en una de sus agencias, ya que no se logró la donación de las dos opciones de predios que se tenían y que sí se cumplían con las características.

Posteriormente el Presidente del comisariado Ejidal de San Bartolo Ángel Pacheco, dio a conocer que el banco se estableció de manera arbitraria debido a que el predio en donde se está ubicando el Banco es un área que le pertenece a la biblioteca que es un área ejidal.

Por lo que tras una supervisión de los trabajos de este Banco, la funcionaria estatal dijo que no había problemas, aunado esto, señaló que en el estado se van a hacer 230 bancos bienestar, de los cuales 113 están en construcción, y lo que se busca es que cada uno esté en lugares estratégicos.

