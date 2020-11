Balacera en “Plaza Bella”, deja cuatro detenidos en Oaxaca

-Uno de los detenidos resultó herido por disparos de arma de fuego

Redacción

La mañana de este martes se registró una balacera en inmediaciones del centro comercial “Plaza Bella” en la capital de Oaxaca.

La Fiscalía General de Oaxaca (FGEO) informó que ante estos hechos, cuatro personas fueron detenidas, de los cuales uno de ellos resultó herido por disparos de arma de fuego.

Los elementos de la FGEO informaron que se llevó a cabo un operativo para lograr la detención de 4 sujetos quienes intentaban cobrar una extorsión a una víctima, sin embargo, al llegar al lugar, los presuntos delincuentes abrieron fuego contra integrantes de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), quienes repelieron el ataque.

Asimismo, se sabe que una de las balas alcanzó a uno de los supuestos extorsionadores, quien ya se encuentra en atención médica en calidad de detenido.

Cabe mencionar que en el lugar de los hechos también se encontraban elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca, Policía Estatal y Vial.

“Al momento de los hechos, los probables extorsionadores abrieron fuego contra integrantes de la Agencia Estatal de Investigaciones, mismos que repelieron el ataque, logrando la detención de 4 personas, una de las cuales se encuentra herida por disparo de arma de fuego. La Institución actuará con firmeza contra quienes vulneren la paz social pública” así lo comunicó la FGEO a través de su cuenta de twitter.

