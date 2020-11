Arsenio Mejía podría ser elegido como Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de Oaxaca

-La Presidencia se la estarán disputando las bancadas de Encuentro Social, del Partido Verde y el de Mujeres Independientes



Jorge Acevedo



Oaxaca, Oaxaca.- El Diputado Local Arsenio Mejia García del grupo parlamentario del Partido Encuentro Social (PES), podría ser elegido como Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, para el tercer y último año de la actual legislatura local.



Aunque también existe la posibilidad de que la Mesa Directiva sea presidida de nueva cuenta por el Diputado priísta Jorge Villacaña Jiménez, sin embargo de acuerdo al reglamento interior del Congreso Local, la mesa directiva será presidida en forma alternada por los tres grupos parlamentarios que tengan la mayor cantidad de legisladores.



Cabe recordar que el primer año legislativo la mesa directiva fue presidida por César Morales Niño de la bancada del Partido del Trabajo, el segundo año por Jorge Villacaña Jiménez del PRI, por lo que en este último año existen varias fracciones parlamentarias con cinco diputados.



Las fracciones parlamentarias con cinco legisladores son el Partido Encuentro Social (PES), el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y uno llamado Mujeres Independientes, integrado por diputados que renunciaron a su bancada.



Asimismo cabe mencionar que la elección de los integrantes de la mesa directiva se lleva a cabo mediante cédula y por el voto secreto, para esto el ganador deberá obtener mayoría calificada, es decir dos terceras partes de los integrantes de la legislatura, previamente cada fracción parlamentaria deberá hacer sus propuestas correspondientes.

