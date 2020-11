Ahora sí, inicia construcción de carretera a Loma Alta en Tuxtepec

-Se espera que en 40 días concluya esta obra

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- Tras casi 3 años del primer banderazo de la carretera que va de Jardines a Loma Alta, este martes dieron un segundo banderazo e iniciaron los trabajos, a petición de los habitantes de las colonias vecinas, ya que este tramo carretero estuvo en malas condiciones.

El mal estado de esta carretera provocó la molestia de los vecinos, quienes en reiteradas ocasiones lo denunciaron, aunado a esto se formaron socavones y lo que orilló en su momento a las autoridades municipales a hacer “pequeñas reparaciones”.

El primer banderazo fue en el 2018, en ese entonces el Gobernador Alejandro Murat Hinojosa, en compañía del Director General de Caminos y Aeropistas de Oaxaca David Mayren Carrasco, así como Fabián Sebastián Herrera Villagómez, Secretario de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial, dieron el banderazo y anunciaron una inversión de 9 millones 976 mil pesos a través de una mezcla de recursos, sin embargo la obra nunca la hicieron.

En este segundo banderazo el director de Obras Alfonso Clara Ortela, dijo que para la realización de esta obra se invertirán 7 millones 737 mil 200 pesos con 47 centavos del Fondo III Ramo 33, y se espera que la obra concluya en 40 días.

Entre las colonias que se van a beneficiar son Lomas del Pedregal, colonia Amigos Charros, Ampliación el Pedregal, San Nicolás de Bari, Rufino Tamayo, la Nueva Era, Loma Alta y otras más.

En el marco de este banderazo, los presidentes de las colonias vecinas, dijeron estar agradecidos por la obra, ya que en los últimos años esta carretera estuvo en malas condiciones.

