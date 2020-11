Trabajadores de vectores continúan con su jornada de protesta

–Cumplen cinco días de paro, este lunes tomaron las oficinas del sector salud en JP García en el centro de Oaxaca

Mario Romero

Trabajadores del área de vectores, continúan con su jornada de lucha, pues este lunes trasladaron su protesta en las oficinas de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) que se ubican en la calle de JP García en el centro histórico de la capital.

Las demandas siguen siendo la destitución de David Concha Suárez de la Dirección de Administración, así como de Jorge Concha Suárez de la Jefatura del área de vectores, los cuales forman parte del pliego petitorio que presentaron hace unos días.

Otra exigencia es que se les informe del paradero de alrededor de cincuenta vehículos que estaban destinados para el programa de vectores y que hasta el momento no les han entregado, por esta situación comentan que los trabajadores ponen en riesgo su integridad al usar vehículos con una antigüedad de hasta 15 años.

Cabe recordar que los trabajadores del área de vectores iniciaron su jornada de protesta el pasado once de noviembre con la toma de las oficinas de los servicios de salud en la colonia Reforma, ahí anunciaron que si las autoridades no le daban solución a sus demandas, ampliarían sus protestas en las seis jurisdicciones sanitarias, así como la toma de otras oficinas de la dependencia.

Finalmente dijeron que otras áreas del sector salud se sumarán al personal de vectores, pues también existen diveras anomalías en la dependencia y las autoridades no han querido dar solución a sus demandas.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario