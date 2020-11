FORTASEG ha sido la caja chica de algunos ayuntamientos, afirma el Diputado Ángel Domínguez

–Señaló que se analizará el presupuesto para Oaxaca y ver de qué manera se generan estrategias en materia de seguridad

Mario Romero

San Raymundo Jalpan, Oaxaca.- El Programa FORTASEG ha sido utilizado por algunos municipios como una “caja chica”, pues los recursos no han sido utilizados para lo que está destinado el recurso, que es dotar de uniformes, armamento y patrullas a las policías municipales, así lo manifestó el Diputado Local Ángel Domínguez Escobar.

Detalló que un ejemplo de esto ha sido publicado por varios medios de comunicación, con relación a que los policías no tienen uniformes, no cuentan con una capacitación adecuada, sus armas están en malas condiciones, al igual que sus unidades, de todo esto dijo el legislador, el Presidente López Obrador se ha dado cuenta.

Asimismo indicó que se debe analizar de manera detallada esta situación al momento de aprobar el presupuesto para Oaxaca, para que se puedan generar estrategias en materia de seguridad.

Y es que en días pasados la Cámara de Diputados aprobó el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2021, del cual desaparece el Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (FORTASEG), situación que a decir de legisladores de oposición, traerá como consecuencia un incremento en la inseguridad de los municipios.

En lo que se refiere al cuarto informe del gobernador Alejandro Murat, Domínguez Escobar dijo que se analizará detalladamente, incluso dijo que espera que en los dos años que le quedan de mandato, cierre con todo, esto en beneficio de la población oaxaqueña, para ello mencionó que es necesario que haga ajustes en las dependencias dónde sea necesarios.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario