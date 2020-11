En Loma Bonita entregaron gacerta informativa del cuarto informe de Murat

–El edil dijo que el mandatario oaxaqueño apoya a la cuenca del papaloapan y especialmente a Loma Bonita

Ángel Ordaz

Como parte de la difusión de las actividades realizadas por parte del gobierno del estado y en el marco del cuarto informe de gobierno, el Presidente Municipal de Loma Bonita Raymundo Rivera Hernández y parte de su equipo de trabajo, iniciaron la entrega de la gaceta informativa.

Esta gaceta fue entregada de manera directa a la población lomabonitense, para que conozcan de manera directa las acciones, programas y obras sociales que ha realizado el gobierno del estado que encabeza Alejandro Murat Hinojosa, el arranque de esta entrega se dio en el monumento a la madre de la capital piñera.

El mandatario municipal comentó que el gobernador está enfocado en apoyar a la cuenca del papaloapan y de manera particular a Loma Bonita, por lo que es importante que la ciudadanía conozca también cuáles serán los proyectos y programas que se pretenden impulsar en la región y en el municipio.

Cabe recordar que el gobernador presentó su cuarto informe de gobierno este 15 de noviembre ante el pleno de la cámara de diputados, quienes se limitaron a escuchar el mensaje del mandatario oaxaqueño sin cuestionar nada, sin embargo precisaron que harán un análisis detallado de las acciones que llevó a cabo el gobierno del estado en el último año.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario