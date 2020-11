A pesar de pandemia, PUP realiza asamblea con más de 200 personas en Valle Nacional

–En el evento Lalo Valle se sumpo a las filas del partido para una posible candidatura

Alex Morales

Valle Nacional, Oaxaca.- El Partido Unidad Popular (PUP), realizó una asamblea en la cabecera municipal de Valle Nacional, a la que asistieron aproximadamente unas doscientas personas, a pesar de que la pandemia por Covid continúa y que las reuniones no pueden ser con más de 50 personas.

Al evento asistió el dirigente estatal del partido Uriel Díaz Caballero, quien a pesar de haber convocado a más de doscientas personas, les pidió que no se pueden confiar hasta que no haya una vacuna contra el Covid, que no se pueden realizar ciertas actividades, pero que deben estar preparados y organizados.

En el evento estuvo presente Abelardo Alejandro Viñas, conocido como “Lalo Valle”, quien afirmó que se suma junto con toda su estructura a Unidad Popular, instituto político que ya cuenta con una buena presencia en Valle Nacional, incluso dijo que ahora que se ha sumado al PUP, volverá a recorrer las comunidades para darles a conocer esta situación.

Asimismo indicó que decidió unirse a Unidad Popular debido a que es un partido de izquierda y de lucha social, buscando en todo momento el bienestar de las clases más necesitadas y desprotegidas, además de que comparte la visión que tiene este partido que surgió desde la necesidad de la población y se mantiene como el único instituto político estatal en Oaxaca.

En entrevista al término del evento, Uriel Díaz Caballero comentó que su visita a Valle Nacional fue para conformar el comité municipal de este instituto político, quienes serán los encargados de elegir a los integrantes de la planilla que buscarán la presidencia municipal de Valle Nacional y afirmó que él no vino a abanderar a nadie en particular.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario