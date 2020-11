Murat anuncia recortes al personal de confianza por pandemia

–Al término de su informe dio a conocer que el anuncio se hará oficial en los próximos días

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- El Gobernador Alejandro Murat Hinojosa informó que en los próximos días hará oficial el anuncio de que habrá recortes al personal de confianza del gobierno del estado, esto debido a la pandemia por Covid, el mandatario oaxaqueño dijo que a pesar de esto, la entidad saldrá adelante.

Agregó que es posible que la pandemia de Covid continúe durante el 2021, es por ello que se tomó la decisión de realizar este recorte, pues el objetivo principal es garantizar el bienestar de las familias oaxaqueñas.

Esta declaración la hizo al término de presentar su tercer informe de gobierno ante el pleno del Congreso Local, el cual se adelantó tres horas, pues el evento estaba programado a las once de la mañana y el mandatario llegó al recinto legislativo alrededor de las ocho de la mañana.

