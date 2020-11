Madruga Murat a organizaciones en acuerdo con Diputados

–Adelantó el informe tres horas para evitar posibles manifestaciones

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- El Gobernador Alejandro Murat Hinojosa en acuerdo con los Diputados Locales, “madrugaron” a las organizaciones que tenían pensado manifestarse en el marco de la entrega de su cuarto informe de gobierno, el evento estaba programado a las once de la mañana y el mandatario oaxaqueño llegó a las ocho de la mañana al recinto legislativo.

Incluso la sesión de la diputación permanente fue cancelada para dar pie a la llegada del mandatario oaxaqueño y al acto protocolario, cabe mencionar que el evento duró alrededor de media hora en dónde Murat Hinojosa dio a conocer al pleno las acciones y logros que se han tenido en este cuarto año de gobierno, al final los legisladores no hicieron cuestionamientos al Gobernador.

Y es que varias organizaciones habían anunciado que se manifestarían en el recinto legislativo, debido a la falta de cumplimiento de los compromisos adquiridos por Alejandro Murat, situaciones que fueron omitidos en el mensaje que dio el Gobernador ante los legisladores.

Cuando el Gobernador se retiraba del recinto legislativo, un grupo de personas que tienen a familiares en calidad de desaparecidos le taparon el paso, ante esto Murat Hinojosa no se bajó de la camioneta en la que iba y sólo se limitó a observar, los elementos de la policía a empujones quitaron a uno de ellos para que el mandatario oaxaqueño se pudiera retirar.

Incluso un grupo de trabajadores “acarreados” acudieron al recinto legislativo para manifestar apoyo hacia el Gobernador, mientras la comitiva iba pasando.

