“Mujeres que Inspiran” de la Costa, reciben créditos de la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca

-La titular de la dependencia, Ana Vásquez Colmenares Guzmán entregó estos recursos que ascienden a 546 mil pesos

Comunicado

Región Costa, Oax. 13 de noviembre de 2020.- A fin de beneficiar a 182 familias de mujeres emprendedoras y resilientes, la titular de la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca (SMO), Ana Vásquez Colmenares Guzmán, entregó a nombre del gobernador Alejandro Murat Hinojosa y la presidenta honoraria del Sistema DIF Oaxaca, Ivette Morán de Murat, créditos a la palabra del Programa “Mujeres que Inspiran” por un monto total de 546 mil pesos, durante su recorrido por siete municipios de la zona.

En su paso por Pinotepa Nacional, Santa Catarina Mechoacan, San Pedro Mixtepec, Candelaria Loxicha, Santo Domingo de Morelos, Santa María Tonameca y Santa María Huatulco, la funcionaria estatal destacó que al crear el acceso simplificado de mujeres a créditos, ellas no solo pueden crecer en su empoderamiento y autonomía económica, sino además construir la igualdad sustantiva que Oaxaca necesita en cada rincón para crecer.

En Loxicha, Vásquez Colmenares inauguró la Instancia Municipal de las Mujeres (IMM), donde se comprometió a seguir gestionando recursos ante la federación a través del Instituto Nacional de las Mujeres, el Instituto Nacional de Desarrollo Social y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres. En tanto, agradeció a las autoridades locales el apoyo que brindan a las directoras de las instancias municipales.

“Apoyamos a las mujeres con créditos porque creemos en ellas, porque sabemos que cuando enfrentan una situación de violencia, necesitan además de justicia y reparación del daño, recursos para reconstruir su proyecto de vida. Por eso, desde la SMO seguiremos brindando capacitación al personal de todas las instancias”, aseguró la funcionaria estatal.

En tanto, la señora Rosa, beneficiaria de los créditos, dijo que es muy importante para ellas este apoyo porque “somos la cabeza de la familia”; al tiempo de agradecer los recursos recibidos y “por pensar en nosotras las mujeres, para salir adelante”, dijo.

También en Puerto Ángel y Loxicha se realizó el arranque del proyecto educativo Niñas y Niños Visionarios a cargo de la doctora Ainhoa de Federico, creadora del método natural “Volver a Ver Claro”, que incluye talleres y ejercicios para corregir y recuperar la capacidad de ver claramente, mismos que se impartirán de manera gratuita a comunidades con rezago social.

Al término de la Gira Costa-SMO en Santa María Huatulco, tras la entrega de recursos crediticios, se firmó un convenio de colaboración interinstitucional con personal del Centro para el Desarrollo de las Mujeres, uno de los 35 existentes en la entidad, a través del cual se realizan acciones de difusión, prevención, acompañamiento y asesoría a mujeres en situación de violencia, así como de formación sobre los derechos humanos de las mujeres, conjuntando esfuerzos con la IMM del lugar.

