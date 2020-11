Las y los artesanos son el tesoro de Oaxaca, son cultura viva en su máxima expresión: Ivette Morán de Murat

Comunicado

Asunción Ixtaltepec, Oax. 13 de noviembre de 2020.- La presidenta honoraria del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Oaxaca), Ivette Morán de Murat, junto a integrantes del Gabinete del Gobierno del Estado, visitaron el municipio de Asunción Ixtaltepec, para entregar diversos apoyos a las y los artesanos de la región del Istmo de Tehuantepec, cumpliendo en todo momento con las medidas de protección emitidas por los Servicios de Salud. Cabe resaltar que la inversión final para estos apoyos fue superior a los 275 mil pesos.

En su visita a este municipio, la esposa del gobernador Alejandro Murat Hinojosa, externó su emoción de estar nuevamente en Asunción Ixtaltepec, cumpliendo con los compromisos de su esposo, ya que hoy, gracias al trabajo coordinado entre los diversos órdenes de gobierno y la sociedad civil, Ixtaltepec está de pie y más fuerte.

“Saludo con mucho gusto a las maestras y maestros artesanos. Presidente, agradezco que nos recibas en tu municipio, eso nos motiva a redoblar esfuerzos para seguir trabajando por Oaxaca. Esta reunión es muy importante, porque damos a conocer lo que la administración de mi esposo, el gobernador Alejandro Murat Hinojosa, realiza por las y los artesanos”.

Ivette Morán de Murat, señaló que desde el día uno del inicio de esta administración, trabaja hombro a hombro con las autoridades municipales, para apoyar al tesoro vivo que tiene Oaxaca, que son las y los artesanos. “Ellas y ellos son cultura viva en su máxima expresión, anteriormente no existían tantos apoyos para este sector, pero hoy, son una realidad”, dijo.

En este sentido, resaltó la importancia que tiene Artesanías e Industrias Populares de Oaxaca (ARIPO), ya que es un espacio digno y es la casa de las y los artesanos, ahí pueden llevar sus artesanías para que éstas puedan ser vendidas al público en general. También refirió que han entregado más de 861 créditos a artesanas y artesanos, para que amplíen sus talleres y sus negocios sigan creciendo.

Oscar Toral Ríos, presidente municipal de Asunción Ixtaltepec, puntualizó que estos apoyos son de suma importancia para las y los artesanos de la región, ya que por la pandemia, las ventas y producción de artesanías han disminuido considerablemente.

“Las y los ixtaltepecanos nos sentimos honrados con su visita, señora Ivette Morán de Murat. Por favor, lleve el mensaje al gobernador Alejandro Murat Hinojosa, que aquí en Ixtaltepec tiene las puertas abiertas, esta es su casa. Sin duda alguna, estos apoyos entregados beneficiarán y apoyarán en sus labores a las y los artesanos. Debemos seguir cuidándonos, porque aún no hay cura para esta terrible enfermedad. Gracias por todas las acciones brindadas, gracias por su respaldo, seguiremos trabajando coordinadamente para que a Asunción Ixtaltepec no le falte nada”, dijo.

En respuesta, la presidenta honoraria del DIF Oaxaca, agregó que “estos créditos son de mucha utilidad, más en estos tiempos de pandemia, ya que vino a afectar la operatividad y venta de ustedes. Los créditos que se otorgan a través de BanOaxaca, sirven para comprar materiales, para hacer crecer su taller, entre muchas cosas más. No están solos, tienen a un gran aliado como el gobernador, y en estos cuatro años se han hecho grandes cosas, nos faltan dos años más, nadie bajará la guardia, vamos a seguir redoblando esfuerzos, para que ustedes sigan siendo el tesoro vivo de Oaxaca, para promover el arte popular y sobre todo, para que existan ventas y cuenten con ingresos para sus familias. Trabajemos juntos para fortalecer sus actividades, las cuales han sido transmitidas de generación en generación. Lo mejor está por venir, vamos a seguir creando, construyendo y creciendo hacia un mejor Oaxaca”, expresó.

Nadia Clímaco Ortega, directora general del Instituto Oaxaqueño de las Artesanías, indicó que trabajando en equipo, seguirán creando oportunidades para que el sector artesanal siga creciendo en Oaxaca.

“La venta de los productos bajó considerablemente, preocupado por la situación que atraviesan las y los artesanos, el gobernador Alejandro Murat y su esposa, Ivette Morán de Murat, instruyeron entregar diversos apoyos, con el fin de impulsar a este sector. Uno de los problemas de las y los artesanos son los intermediarios, motivo por el cual, familias desisten de seguir creando piezas artesanales en sus talleres. Por ello, uno de los objetivos primordiales del Instituto Oaxaqueño de las Artesanías, es el acreditar la personalidad de artesanas y artesanos, que le da validez estatal y nacional; esta actividad se realiza mediante el programa de credencialización, con ello damos certeza y seguridad jurídica a todas y todos. Nuestro reconocimiento a las y los artesanos, Asunción Ixtaltepec es sin duda, tierra de grandes artesanas y artesanos,”, concluyó.

La presidenta honoraria del Sistema DIF Oaxaca, Ivette Morán de Murat, estuvo acompañada de Adriana Cabrera Jiménez, presidenta del Comité DIF Municipal de Asunción Ixtaltepec; Christian Holm Rodríguez, director del Sistema DIF Oaxaca; Christian Hernández Fuentes, director del Registro Civil de Oaxaca; Igmar Francisco Medina Matus, director de BanOaxaca y Argelia Lázaro Jiménez, delegada regional del Sistema DIF en el Istmo.

En la administración del gobernador Alejandro Murat Hinojosa, las artesanas y artesanos, no están solos, se trabaja todos los días para dar continuidad a lo planteado en el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022, Eje IV “OAXACA PRODUCTIVO E INNOVADOR”, con lo que se impulsan distintas acciones en pro del fortalecimiento de la economía familiar.

