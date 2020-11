‘Iota’, segunda tormenta que amenaza Nicaragua y Honduras

-La tormenta tropical Iota tomaba forma en el Mar Caribe en la madrugada de este sábado.

Es el segundo meteoro que amenaza Nicaragua y Honduras tras el devastador paso del huracán Eta, de categoría 4, la semana pasada.

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos dijo que Iota podría causar fuertes vientos y marejadas ciclónicas, y dejar hasta 76 centímetros de lluvia en las dos naciones centroamericanas, a donde podría llegar como pronto el lunes. El sistema se formó el viernes por la tarde.

En la madrugada del sábado, el meteoro estaba a unos 545 kilómetros al sur-sureste de Kingston, Jamaica, y tenía vientos máximos sostenidos de 65 km/h.

No había alertas ni avisos costeros en vigor. Iota avanza en dirección oeste-suroeste a 7 km/h.

Iota podría causar más caos en una región que todavía se recupera del paso del último meteoro.

Eta tocó tierra en Nicaragua la semana pasada como huracán de categoría 4, y causó la muerte de al menos 120 personas por las lluvias torrenciales que provocaron deslaves e inundaciones repentinas en varias zonas de América Central y México.

Luego pasó por Cuba, los Cayos de Florida y el Golfo de México, antes de volver a tocar tierra cerca de Cedar Key, Florida, y afectar al estado y a las Carolinas.

La zona de Tampa Bay se vio afectada por las fuertes rachas de viento y lluvia de Eta, que causó una muerte en Estados Unidos.

Iota es ya una tormenta de récord: es la 30ma con nombre en una temporada de huracanes especialmente intensa en el Atlántico. Esta actividad ha llamado la atención sobre el cambio climático, que según los científicos provoca tormentas más potentes y destructivas.

Eta fue la 28va e igualó el récord de meteoros de 2005. Theta, la 29na, se debilitaba en el extremo oriental del Atlántico.

