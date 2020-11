Impulsa IEEPO profesionalización de docentes de Educación Indígena

-A través del PADEI, se fortalecen estas acciones para mejorar la práctica docente de más de 300 maestras y maestros que participaron en la capacitación

Comunicado

Oaxaca de Juárez. Oax. 13 de noviembre de 2020.- Con la representación del director general del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), Francisco Ángel Villarreal, el coordinador Estatal del Programa de Atención a la Diversidad de la Educación Indígena (PADEI), Pedro Hernández López, dio la bienvenida a las actividades de capacitación y profesionalización -a través de las videoconferencias- a más de 300 docentes de educación inicial, preescolar y primaria en el medio indígena de la entidad.

Esta capacitación forma parte de las acciones que impulsa el gobernador Alejandro Murat Hinojosa, a través del IEEPO, para mejorar las condiciones de las y los maestros en el desarrollo de su práctica docente y ello derive en una mejor enseñanza hacia las niñas, niños y adolescentes en las comunidades indígenas de Oaxaca.

El responsable del PADEI en la entidad, señaló que a través de la capacitación y actualización de conocimientos, se han puesto a disposición de las y los docentes las herramientas teóricas y metodológicas para contribuir en la tarea educativa que tienen frente a grupo, que en muchos de los casos atienden a grupos multigrado.

Indicó que a pesar de la situación que se atraviesa por la contingencia sanitaria, se ha logrado avanzar en la atención de los planteamientos, necesidades y propuestas para la capacitación y la atención a distancia de los alumnos que ahora se encuentran en las comunidades y en sus casas, especialmente a aquellos que viven en contextos sin acceso a internet y televisión abierta.

Prueba de ello es que recientemente se entregó material educativo, diseñado por los docentes y los directivos que han implementado estrategias de atención a sus alumnos sin exponerlos a contagios durante esta contingencia sanitaria, expuso.

Además, dijo que en el marco del desarrollo de los diferentes cursos, talleres y diplomados que se están llevando a cabo en línea con el apoyo del PADEI, se presentaron dos conferencias con temas que los docentes han solicitado por corresponder a la realidad actual de la educación en el medio indígena.

En este sentido, se impartió la conferencia “Ruta para la sistematización de experiencias en Educación Indígena” a cargo del director general de Didacta México, maestro Antonio Izquierdo, en la que se expuso el intercambio de experiencias pedagógicas para grupos multigrado en el medio indígena, temática apremiante en la formación del docente en este medio educativo, ya que más del 50% de las escuelas de esta modalidad son multigrados.

Así como la conferencia “Lenguas en peligro de desaparición: La traducción literaria como mecanismo de resistencia” por el maestro Tomás Serrano Coronado, de la Universidad Nacional Autónoma de México y de la Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción, tomando en cuenta que en la entidad existe una riqueza lingüística con 16 lenguas originarias y sus 177 variantes dialectales, que es importante preservar y el medio educativo es un vínculo primordial para su rescate, valoración, difusión y desarrollo.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario