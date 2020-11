Consensos, clave para cumplir con la Agenda de la 64 Legislatura de Oaxaca: Diputada Delfina Guzmán

San Raymundo Jalpan, Oax. 14 de noviembre de 2020.- Para el Tercer año de Ejercicio Legislativo, la construcción de consensos será un punto fundamental para concluir la Agenda de la LXIV Legislatura en favor del pueblo de Oaxaca, señaló la diputada local, Delfina Elizabeth Guzmán Díaz.

En entrevista telefónica, la recién nombrada Coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena y, por consiguiente, próxima Presidenta de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) en el Congreso local, destacó que ambos cargos representan un compromiso con la lucha que las mujeres realizan para ganar espacios en la vida pública.

Entre los trabajos que impulsará, serán el fortalecimiento del diálogo y los consensos al interior del Congreso y con los poderes Ejecutivo y Judicial, siempre en un marco de respeto, de vigilancia permanente sobre el manejo de los recursos públicos y la actuación de las autoridades.

Guzmán Díaz destacó que la LXIV Legislatura se ha significado por el trabajo parlamentario progresista en materia de derechos humanos, en la creación de espacios de diálogo permanente y la voluntad política para renovar el marco legal de la entidad.

En ese contexto, confió que para el tercer año de ejercicio se consoliden los trabajos encaminados a proteger los derechos de amplios sectores de la población y la armonización de diversas disposiciones como la Ley de Amnistía para el Estado de Oaxaca.

También, agradeció el apoyo de las diputadas y diputados por respaldar su designación al frente del Grupo Parlamentario y próximamente de la JUCOPO. “El diálogo será fundamental para cumplir con la agenda legislativa, misma que se conformó de mano con la sociedad mediante foros y encuentros en las ocho regiones de la entidad, al igual que en los recorridos que realizan las y los actuales representantes populares en sus distritos”, finalizó.

