Registran 136 casos nuevos de COVID-19, suman 22 mil 792 acumulados en la entidad

-Exhorta sector Salud a la población, aumentar las medidas sanitarias para evitar más contagios

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 13 de noviembre de 2020.- El Coordinador del Plan Emergente de Prevención y Control de COVID-19 de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), Rubén Coronado García en representación del titular, Donato Casas Escamilla, informó que al corte epidemiológico este viernes se han contabilizado 136 casos nuevos, que suman 22 mil 792 casos acumulados en toda la entidad.

Mencionó que se han notificado 36 mil 240 casos, de los cuales nueve mil 881 han sido negativos, tres mil 567 son sospechosos, 20 mil 330 se han recuperado, y lamentablemente se contabilizan ocho decesos, que suman mil 813.

Sostuvo que la Jurisdicción Sanitaria número uno Valles Centrales, presenta 15 mil 171 casos confirmados y 895 defunciones, Istmo dos mil 257 y 313 defunciones, Tuxtepec mil 857 y 267 defunciones, Mixteca mil 683 y 157 defunciones, Costa mil 173 y 116 defunciones y la Sierra 651 y 65 defunciones.

Coronado García dijo que de los 136 casos nuevos de COVID-19, estos se distribuyen en 49 municipios, siendo los que mayor número presentan: Oaxaca de Juárez con 34, Huajuapan de León 17, Santa Cruz Xoxocotlán 10, Santa Lucía del Camino nueve, Santa María Atzompa cinco, Villa de Etla cuatro, el resto tres, dos y un caso.

Dijo que de los 653 casos activos, la Jurisdicción Sanitaria número uno Valles Centrales contabiliza 507, Mixteca 71, Sierra 25, Costa 23, Tuxtepec 15 e Istmo 12.

De las mil 813 defunciones, el grupo de edad más afectado es el de 65 y más años, seguido de 50 a 59 y 60 a 64 con 821, 428 y 260 respectivamente. Por sexo, mil 190 son hombres y 623 mujeres, las comorbilidades asociadas son diabetes, hipertensión arterial, obesidad e insuficiencia renal.

En relación a la ocupación hospitalaria para pacientes con COVID-19, los SSO registran 23.8%; el HRAEO 100%, Hospital de la Niñez Oaxaqueña 50%, SEDENA 27.5%, ISSSTE 39.6%, IMSS régimen ordinario 26.9%, IMSS Bienestar 28.2%, PEMEX 16.7%, SEMAR 35.3% y PRIVADO 37.5%; lo que representa un total global del 31.6%.

El funcionario dijo que ante la situación actual de la pandemia, en el que países como España y Francia han presentado un rebrote, puede también suscitarse en la entidad y dependerá de la ciudadanía, y en especial de las y los jóvenes, evitar que el virus se propague; por lo que los exhortó a usar cubrebocas de manera correcta, mantener sana distancia, no acudir o realizar fiestas, y no participar en reuniones.

Asimismo dijo que es importante evitar los lugares cerrados, ya que estimula y provoca un mayor número de contagios. “Los invitamos por parte del sector salud, SSO, IMSS, ISSSTE e iniciativa privada, a que entendamos que la sana distancia y la menor movilidad es fundamental para evitar enfermarnos, ya que esto permitirá que nuestros seres queridos y personas mayores de edad, estén más tiempo con nosotros”.

Finalmente, expresó que para evitar que los hospitales se saturen y por consecuencia el personal de salud se vea agotado, se deben seguir puntualmente las indicaciones de los especialistas, “si te cuidas tú nos cuidas a todos”, señaló.









