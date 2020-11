Tras acuerdo con autoridades, ganaderos retiran bloqueo de ciudad administrativa

-También decidieron no sacrificar a un borrego, mostrando así la buena voluntad del sector, dijo su representante



Mario Romero



Oaxaca, Oaxaca.- Ganaderos de la región de los valles centrales otorgaron el indulto a un borrego que pretendían sacrificar, esto luego de llegar a acuerdos con las autoridades del gobierno del estado, así lo manifestó el productor Oscar Olvera.



Comentó que se acordó una próxima reunión con la Secretaría de Agricultura, Desarrollo Agropecuario, Pesca y Acuacultura (SEDAPA), para ver la forma en que se puede apoyar a este sector que ha sido severamente afectado por la actual pandemia de Covid.



Señaló que la decisión de indultar al animal fue apelando a la buena voluntad de los manifestantes, por lo que además de esta acción determinaron retirar el bloqueo que habían instalado sobre la carretera internacional 190, justo frente al compledo de ciudad administrativa.



Y es que la mañana de este viernes un grupo de ganaderos se manifestó en ciudad administrativa para demandar atención por parte de las autoridades, ya que en varias ocasiones habían solicitado tener una reunión para ver la forma en que se podía apoyar a este sector, por lo que ante la nula respuesta, decidieron movilizarse.



El productor Oscar Olvera precisó que se tenía pensado sacrificar un borrego si no había una respuesta contundente por parte de las autoridades, esto como una forma de dar a entender que muchos productores ya no pueden costear el costo de producción de sus cabezas de ganado, las pérdidas dijo ascienden a un aproximado de diez millones de pesos, tan solo en ese sector.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario