Trabajadores de Telebachilleratos comunitarios denuncian trato desigual

-Piden intervención de SEGEGO ante acciones arbitrarias del sindicato mayoritario



José Cruz



Oaxaca, Oaxaca.- El Sindicato General del Sindicato de Trabajadores de los Telebachilleratos del Estado de Oaxaca Manuel Cruz Sosa, denunció que el sindicato mayoritario está cometiendo una serie de atropellos hacia este gremio, por ello se manifestaron frente a casa oficial, para demandar la intervención de las autoridades estatales.



Detalló que han tenido una serie de reuniones con sus directivos,a quienes les han dado a conocer esta situación y hasta el momento no les han hecho caso, por lo que el grupo mayoritario continúan pisoteando sus derechos sindicales, como ejemplo dijo que están moviendo a personal bajo el argumento de que viene en una clausula del contrato colectivo de trabajo.



Señaló que por esto están buscando una reunión con el Secretario General de Gobierno (SEGEGO) Francisco García López, pues hasta el momento sus representantes sindicales no han hecho nada al respecto, mencionó que hasta el momento han removido de sus cargos a seis integrantes de este sindicato minoritario.



El líder sindical dijo que antes de llevar a cabo esta movilización, buscaron un acercamiento con García López, sin embargo ante la falta de atención decidieron manifestarse frente a casa oficial, pues señaló que es la única manera en que las autoridades atienden a la población y organizaciones.

