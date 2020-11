Suman 22 mil 656 casos acumulados por COVID-19, el 10% de los pacientes tiene obesidad

-Se registran 150 casos nuevos, así como 15 decesos que suman mil 805 fallecimientos por la pandemia

-En Oaxaca 20 mil 257 personas se han recuperado de COVID-19

Oaxaca de Juárez, Oax.12 de noviembre de 2020.- Los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), tienen registrados al día de hoy jueves 12 de noviembre, 952 médicos contagiados por COVID-19, de los cuales 944 se han recuperado; del personal de enfermería mil 242 han dado positivos y se han recuperado mil 224; en tanto que de los 968 trabajadores de áreas afines a la salud que también se han contagiado, 932 se han recuperado.

Así lo informó el subdirector General de Innovación y Calidad de los SSO, Héctor Matus Santiago en representación del titular, Donato Casas Escamilla, quien detalló que este día se han contabilizado 150 casos nuevos, que suman 22 mil 656 casos acumulados en toda la entidad.

Mencionó que se han notificado 36 mil 043 casos, de los cuales nueve mil 819 han sido negativos; tres mil 568 son sospechosos, 20 mil 257 se han recuperado, y lamentablemente se contabilizan 15 decesos, que suman mil 805.

Sostuvo que la Jurisdicción Sanitaria número uno Valles Centrales, presenta 15 mil 076 casos confirmados y 890 defunciones, Istmo dos mil 252 y 313 defunciones, Tuxtepec mil 856 y 267 defunciones, Mixteca mil 658 y 154 defunciones, Costa mil 170 y 116 defunciones y la Sierra 644 y 65 defunciones.

Matus Santiago dijo que los 150 casos nuevos de COVID-19 se han registrado en 52 municipios, siendo los que mayor número de casos presentan, el de Oaxaca de Juárez con 41, Santa Cruz Xococotlán 10, San Juan Bautista Tuxtepec ocho, Villa de Zaachila siete, Huajuapan de León y Salina Cruz seis cada uno, el resto cuatro, tres, dos y un caso.

Dijo que de los 598 casos activos, la Jurisdicción Sanitaria número uno Valles Centrales contabiliza 467, Mixteca 54, Costa 27, Sierra 22, Istmo y Tuxtepec 14 cada uno.

De las mil 805 defunciones, el grupo de edad más afectado es el de 65 y más años, seguido de 50 a 59 y 60 a 64 con 819, 425 y 258 respectivamente. Por sexo, mil 187 son hombres y 618 mujeres. Las comorbilidades asociadas son diabetes, hipertensión arterial, obesidad e insuficiencia renal.

En relación a la ocupación hospitalaria para pacientes con COVID-19, los SSO registran 23.1%, HRAEO 100%, Hospital de la Niñez Oaxaqueña 50%, SEDENA 30%, ISSSTE 35.8%, IMSS régimen ordinario 28.8%, IMSS Bienestar 28.2%, PEMEX 16.7%, SEMAR 35.3%, PRIVADO 37.5%. El total es del 32%, de los cuales el 36.5% es sin ventilador y el 24.3% son con ventilador.

Durante este Buen Fin, los SSO recomiendan a la población oaxaqueña hacer sus compras en línea, y acudir a las tiendas físicas cumpliendo con todas las medidas preventivas como: el uso correcto del cubrebocas, la sana distancia, el lavado frecuente de manos al ingresar o salir de establecimientos.

En su intervención, el médico de apoyo al comando operativo COVID-19 de los SSO, Javier Salazar Ventura, impartió el tema: “Obesidad y su relación con COVID-19”, en la que destacó que según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) 2018, el 20% de la población mexicana entre 12 y 19 años de edad padece obesidad, en tanto que en la población mayor de 20 años es del 40%, lo que representa un problema de salud pública muy serio.

“En Oaxaca identificamos que el 10% de la población que se encuentra registrada por problemas de COVID-19 tiene obesidad; el 50% de las personas que tienen obesidad y COVID se encuentran entre los 20 y 45 años de edad. La obesidad genera un riesgo importante ante la presencia de este virus”, dijo.

Salazar Ventura agregó que después de los 20 años se incrementa la obesidad, la cual es la antesala de la hipertensión arterial y diabetes mellitus, por lo que recomendó disminuir la ingesta total de grasas sólidas como: mantequillas de margarina, manteca, asiento, y la ingesta de bebidas azucaradas; aumentar el consumo de frutas, hortalizas y legumbres; así como mantener actividad física como mínimo de 60 minutos diarios, ya que prevenir el sobrepeso y obesidad ayuda y da certeza a una mejor calidad de vida.

