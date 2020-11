Promueve Sedapa el empoderamiento de la mujer oaxaqueña

-Se reúne su titular, Gabriel Cué Navarro con legisladoras locales para que, a través de un diálogo respetuoso, se impulsen acciones para fortalecer la economía de las mujeres

Comunicado

Reyes Mantecón, Oax. 13 de noviembre de 2020. – La Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Pesca y Acuacultura (Sedapa) promueve el empoderamiento de la mujer en el campo a través de programas que impulsan el fortalecimiento a su economía.

Así lo manifestó el titular de la Sedapa, Gabriel Cué Navarro, al reunirse con las diputadas locales, Migdalia Espinosa Manuel, Rocío Machuca Rojas y Lilia Mendoza Cruz, con quienes abordó la importancia de apoyar a las mujeres oaxaqueñas a través de programas que permitan el crecimiento de su economía.

Destacó que la contingencia sanitaria por el COVID-19 ha afectado a todos los sectores productivos y su impacto, principalmente, se ve reflejado en las familias, por lo que es necesario establecer acciones coordinadas y en equipo con todos los niveles de gobierno para atender las necesidades de la población.

En este sentido, recordó que, en Oaxaca, la mujer tiene un papel preponderante en la economía de las familias, ya que de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) más del 90% de la población femenina realiza una actividad laboral; sin embargo, como efecto de la pandemia, muchas enfrentan un panorama difícil para llevar el sustento a sus hogares.

Por lo que resaltó la importancia de establecer un diálogo respetuoso con las diputadas locales, para analizar las acciones que se pueden implementar para empoderar a las mujeres, tanto del sector rural como urbano, a través de programas que incentiven la producción de alimentos, principalmente.

El Secretario de Desarrollo Agropecuario, Pesca y Acuacultura, apuntó que, ante la instrucción del gobernador Alejandro Murat Hinojosa, se llevan a cabo encuentros para lograr apoyos importantes a favor de este sector, ya que requiere del esfuerzo de todos los sectores para impulsar el crecimiento de Oaxaca.

En tanto, las legisladoras oaxaqueñas Migdalia Espinosa Manuel, Lilia Mendoza Cruz y Rocío Machuca Rojas, coincidieron en la importancia de priorizar acciones que contribuyan a mejorar la calidad de vida tanto de mujeres como de los hombres en la entidad.

