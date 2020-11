Presupuesto de egresos, prioriza el tema de salud: Irineo Molina

-Con este recorte en el presupuesto, en Oaxaca el recurso para el 2021 disminuyó 1.7% en comparación con lo que se autorizó para este 2020



De la Redacción



Tuxtepec, Oaxaca.- Tras tres días de sesión, los diputados federales aprobaron el presupuesto de egresos de la federación 2021, siendo menos al que se aprobó para este 2020, sin embargo el Diputado Federal Irineo Molina Espinoza, señaló que en el rubro de la salud, será uno de los más beneficiados.



Dijo que le dieron prioridad al sistema de salud ya que si no tienen recursos para la adquisición de vacunas y para el mejoramiento de las unidades de salud, “la enfermedad no se va a a ir”, por eso se desaparecieron “fideicomisos” que estaban sin ocuparse y con esto se le apostó al tema de salud.



Con estas decisiones, aseguró que se garantiza atender enfermedades que generan otro tipo de gastos, no únicamente covid, también el cáncer y el VIH.



En cuanto al recorte de este presupuesto que fue del 0.3%, explicó que se debe a que la crisis económica del covid, aunque le pegó al país en este año, se verá reflejada en el próximo año, por lo que analizaron correctamente y para no afectar el país, decidieron hacer este recorte, siendo 6 billones 295,736 millones de pesos lo que se autorizó.



Este presupuesto afectará a Oaxaca, pues tendrá un 1.7% menos en comparación con lo que se aprobó para este año.

