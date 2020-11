Padres de niños con cáncer exigen suministro de medicamentos

-Por esta razón se manifestaron en el crucero del aeropuerto de Oaxaca, para demandar sensibilidad de las autoridades



Mario Romero



Oaxaca, Oaxaca.- Padres de familia de niños con cáncer, solicitan a las autoridades que se realicen quimioterapias, así como denunciar la falta de medicamentos para atender los padecimientos de sus hijos, por ello se manifestaron en el crucero del aeropuerto durante la mañana de este viernes.



Debido a la falta de medicamentos dijo una de las madres de familia, varios niños han recaído en su padecimiento, incluso dijo que varios han acudido a diversas asociaciones civiles quienes los han ayudado, otros más han tenido que vender propiedades para poder comprar los medicamentos.



Detalló que cada tratamiento tiene un costo de entre cinco mil y nueve mil pesos, pues no se trata de medicamentos básicos, por ello es que piden a las autoridades que tomen en cuenta esta situación y piensen en la salud de los niños.



Además dijeron que en varias ocasiones los han engañado al decirles que van a llegar los medicamentos, lo cual no ha sucedido, situación que pone en riesgo la salud de los niños al perderse la continuidad del tratamiento, incluso mencionaron que les mandan medicinas con claves que no utilizan.



Los padres de familia que se manifestaron tienen a sus hijos en el hospital de la niñez oaxaqueña y señalaron que en cáncer es curable siempre y cuando se lleve el tratamiento adecuado, asimismo indicaron que de un total de 300 dosis que se requieren, solo llegan alrededor de 20, mismas que no son suficientes.

