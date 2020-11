Inseguridad marcará el cuarto informe de gobierno de Alejandro Murat: Organizaciones

-Señalan que durante la pandemia se ha incrementado la inseguridad, debido a los empleos que se han perdido

José Cruz

Oaxaca, Oaxaca.- Una de las expresiones de la crisis económica que ha causado la pandemia por Covid, es la alta inseguridad que prevalece en todo el país, por ello las organizaciones sociales mencionan que esto es un sello que marcará el cuarto informe de gobierno que rendirá el Gobernador Alejandro Murat este 15 de noviembre.

Comentaron que lamentablemente muchos trabajadores se han visto en la necesidad de buscar en la delincuencia común u organizada, una forma de obtener recursos para sus familias, mientras que los funcionarios están más preocupados en los grandes proyectos que les dejarán ganancias, en lugar de recuperar estos empleos, entre los delitos que se han incrementado destacan los feminicidios y la violencia intrafamiliar.

Señalaron que La inseguridad y falta de justicia dejan cada vez más en evidencia los tres poderes en el estado Oaxaca como faltos de capacidad para sostener la gobernabilidad, las organizaciones, dijeron, no están dispuestas a normalizar la violencia y agresiones, por ello hacen un llamado al gobernador a establecer un diálogo público y urgente, en el que el único tema a abordar sea la seguridad y justicia.

Asimismo mencionaron que las organizaciones no tienen la mínima confianza en el aparato de justicia del Estado, sin embargo mencionaron que las organizaciones deben unirse a la exigencia de una mesa pública para dar seguimiento a los casos pendientes de justicia.

Como ejemplo de esta situación mencionaron el feminicidio en contra de Alma Itzel ocurrido el pasado 8 de noviembre, luego de haber reportado su desaparición cinco días antes, además del asesinato de Tomás Martínez Pinacho, quien fue dirigente del Frente Popular Revolucionario (FPR) en la zona de Miahuatlán de Porfirio Díaz.

