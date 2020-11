Informa diputada, Rocío Machuca Rojas acciones para combatir la violencia de género en Oaxaca

-Urge a reforzar la transversalización de la perspectiva de género en la administración pública municipal y estatal.

Comunicado

San Raymundo Jalpan, Oax. 13 de noviembre de 2020.- Durante su Informe de Resultados la diputada, Rocío Machuca Rojas, comunicó acerca de las actividades legislativas desarrolladas para combatir la violencia ejercida hacia las oaxaqueñas.

Al rendir cuentas en el Recinto Legislativo, en el marco del Segundo Informe de Resultados Legislativos del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso local desarrollado este lunes 9 de noviembre, detalló sus propuestas impulsadas para eliminar la violencia política que sufren las mujeres que aspiran a participar en los procesos electorales.

Entre estas se encuentran las reformas a las leyes Estatal de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de Género y de Instituciones Electorales del Estado de Oaxaca.

Señaló que gracias al trabajo de las Comisiones Permanentes Unidas de Igualdad de Género y de Democracia y Participación Ciudadana, se dictaminó que la violencia política por razón de género, puede perpetuarse indistintamente por todos aquellos involucrados en un proceso electoral.

Asimismo, resaltó que Oaxaca fue la primera entidad en integrar al marco jurídico las disposiciones de tres de tres, para impedir que agresores de mujeres y deudores alimentarios, continúen con los patrones de violencia de género.

Machuca Rojas también presentó durante este segundo año legislativo, diversos puntos de acuerdo con la finalidad de evitar la impunidad y corrupción en la sanción por los delitos de violencia contra las mujeres.

En este sentido, urgió a reforzar la transversalización de la perspectiva de género en la administración pública municipal y estatal. También, en los órganos de administración y procuración de justicia que permitirán la prevención de la violencia en razón de género en diversos ámbitos de la sociedad.

Al finalizar su informe la congresista, Rocío Machuca Rojas, reafirmó su compromiso de cumplir con lo establecido en la agenda de la LXIV Legislatura del Congreso local, y garantizar por conducto de las leyes el progreso para el pueblo de Oaxaca.

