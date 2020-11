Entregan dos ventiladores para atender pacientes covid en Loma Bonita

-Esto con la finalidad de beneficiar a la infraestructura del sector salud de este municipio de la cuenca

Redacción

Loma Bonita, Oaxaca.- La mañana de este viernes, el Presidente Municipal de Loma Bonita, Raymundo Rivera Hernández, hizo entrega de dos ventiladores artificiales para pacientes con covid-19, con el objetivo de beneficiar a la infraestructura del sector salud de este municipio.

El presidente, Raymundo Rivera Hernández, entregó uno de los ventiladores al Director del Hospital Básico de Loma Bonita, Edwin Ramírez Vázquez, asimismo, dijo que debido a la situación por covid-19 en el municipio y en el país, se dieron a la tarea de hacer gestiones ante el gobierno estatal para obtener estos ventiladores o respiradores artificiales ya que son necesarios y muy pocos hospitales los tienen, además, mencionó que este es un beneficio un apoyo más para el hospital.

Por su parte, Ramírez Vázquez, señaló que estos ventiladores hacían falta y espera que no sean necesarios, sin embargo esta será una herramienta más para poder brindar una mejor atención a los pacientes, del mismo modo mostró agradecimiento con el presidente Municipal.

Por otra parte, se hizo entrega de un segundo ventilador al Director de Salud Municipal, el doctor Carlos Flores Vargas, quien mencionó que los ventiladores no solo sirven para atender a pacientes con covid, sino hay otros casos que los necesitan, además mencionó que el tratamiento que han brindado en la ciudadanía ha tenido éxito, ya que se basan en evidencias.

“A nosotros nos interesan los resultados, pero sobre todo lo he repetido siempre, la medicina basada en evidencias, y otra evidencia es que el gobierno municipal está trabajando por la ciudadanía” expresó Flores Vargas.

Finalmente, el presidente Municipal agradeció la labor del Doctor Carlos Flores, y dijo que espera que este ventilador no se use, además de que es bueno que se cuente con estos equipos en las clínicas, debido a que de esta manera están protegidos en apoyar a la ciudadanía.

