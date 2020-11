Entregan 50% del aguinaldo a trabajadores del ayuntamiento de Tuxtepec

-En aguinaldo se invierten alrededor de 14 millones de pesos



De la Redacción



Tuxtepec, Oaxaca.- Este viernes en el marco del Buen Fin, se entregó el 50% del aguinaldo a los trabajadores del municipio de Tuxtepec, tanto personal sindicalizado, como de confianza y policías.



El Presidente Municipal Noé Ramírez Chávez, dijo que debido a que hay finanzas sanas en el ayuntamiento, se pudo pagar el 50% del aguinaldo de los trabajadores, lo que suman alrededor de 14 millones de pesos.



Sin embargo será más el circular de dinero que se vea reflejado en los próximos días, debido a que también se les está pagando lo correspondiente a su quincena, lo que da una derrama de alrededor de 22 millones de pesos.



Esto ayudará a que se mejore la economía del sector comercial, uno de los más afectados por la contingencia, por lo que esperan contribuir con la entrega de este recurso.



Además, aseguró el Edil, que así como se adelantó el 50% de este aguinaldo, también se garantiza el pago de lo que resta de esta prestación en el mes de diciembre, en tiempo y forma.



En el marco de esta entrega simbólica estuvieron los integrantes del cabildo, así como los dirigentes del Sindicato Democrático Zeferina Esteban Julián, y del 12 de julio Gregorio Castañeda.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario