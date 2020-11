En Valle Nacional, reconoció Director Nacional del ISSSTE que servicio a derechohabientes; ha sido rebasado

-Dijo que a través de ECOS se busca hacer un reconocimiento de la situación actual en salud y de esta manera, buscar ampliar los servicios en la clínica de Tuxtepec.

Alex Morales

Valle Nacional, Oaxaca.- El Director Nacional del Instituto de Seguridad y Servicio Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE) Luís Antonio Ramírez Pineda, inauguró la Feria de la Salud ECOS para el Bienestar en el municipio de Valle Nacional, con la presencia de Diputados Federales y Estatales así como del edil anfitrión Reynaldo Magaña, quien aprovechó la ocasión para hacer la petición de que en su municipio se requiere de mayor infraestructura para atender a los trabajadores del Estado, en materia de salud.

Ahí mismo el Diputado Federal Irineo Molina Espinoza reforzó la exigencia del Gobierno Municipal, no sin antes explicar que Valle Nacional había estado al frente en el combate contra el covid-19 y sin embargo, esta enfermedad causó devastación en el municipio debido a la falta de infraestructura en el sector salud, por lo que pidió al funcionario Federal tome en cuenta esta petición ya que al igual que este municipio, muchos se encuentran igual en la Cuenca del Papaloapan.



En su participación el Director del ISSSTE reiteró que más que una gira de trabajo, es una gira de reconocimiento para saber sobre la situación sanitaria en la región y de esta manera, reforzar la clínica que se encuentra en Tuxtepec, pues indicó que el número de derechohabientes no concuerda con la situación actual.



Así también expresó que con estas acciones se busca prevenir todo tipo de enfermedades y evitar que se llegue a un hospital por lo que indicó, que es necesario que la ciudadanía partícipe y de esta manera protejan a los suyos sin necesidad de atender una emergencia y todo, por no prevenir ante los primeros síntomas de una enfermedad.

