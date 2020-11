De manera arbitraria, así estará el banco Bienestar en San Bartolo: Ejido

-Piden que se aclare la situación de cómo en un predio ejidatario, se construirá el banco

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- El Presidente del comisariado Ejidal de San Bartolo Ángel Pacheco, dio a conocer que el banco Bienestar que se está construyendo en la comunidad de San Bartolo, se está estableció de manera arbitraria debido a que el predio en donde se está ubicando el Banco es un área que le pertenece a la biblioteca que es un área ejidal.

Explicó que en su momento le solicitaron al agente Paulino Soto, así como a la Delegada de los Programas integrales en la región Yesenia Barbosa Arcuri, para que estuvieran en la pasada asamblea y así informar los motivos del porque se realizará ese banco, en tierras que le pertenecen al ejido, sin embargo como no acudieron procederán legalmente.

Agregó que no se oponen a que se construya el banco en esta comunidad, si no a la forma en la que se entregó este predio, ya que hay requisitos que se deben de cumplir como son que en una asamblea los ejidatarios autoricen la donación.

Así mismo, Edith Almendra Tobón señaló que lo que piden es que les aclaren la forma en la se dio la donación de este espacio ya que no saben a nombre de quien va a quedar este espacio, y reiteró que no se oponen a la construcción, ya que es de beneficios para todos.

