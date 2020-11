COMVIVE de unidad habitacional Ricardo Flores Magón, califican de inepto a edil de Oaxaca

-Denuncian que en 30 años no se han realizado obras en esta unidad habitacional, la cual tiene muchas carencias

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- Integrantes del Comité de Vida Vecinal (COMVIVE) de la unidad habitacional Ricardo Flores Magón primera etapa, calificaron de inepto al Presidente Municipal de Oaxaca de Juárez Oswaldo García Jarquín, debido a que no se han realizado obras en esta colonia de la capital oaxaqueña.

La Presidenta del COMVIVE Leslie Méndez Pedro, dijo que hasta el momento no han tenido respuesta por parte del municipio de Oaxaca de Juárez en materia de obra pública, por ello se manifestaron este viernes en las instalaciones de ciudad administrativa, para pedir al gobierno del estado que intervenga en este problema, pues señalan que son alrededor de 30 años que no se ha beneficiado a esta unidad habitacional.

Agregaron que algunos andadores están en pésimas condiciones, además de que no se han invertido recursos públicos en lo que tiene que ver con obras de drenaje, pavimentación y otro tipo de necesidades que tiene este asentamiento urbano de la ciudad de Oaxaca de Juárez.

Los colonos se sumaron a la protesta que hicieron algunos productores del estado, para exigir a las autoridades del gobierno del estado que intervengan en la solución a sus demandas.

