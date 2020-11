Chuy Rivera de “La Joya Musical” lanza cumbia de “El Coronavirus”

Aby Quintana

Tuxtepec; Oaxaca.- Fue a través de las redes sociales que el músico Jesús Rivera del grupo “La Joya Musical” lanzara la cumbia “El Coronavirus” tema de su autoría que se encuentra promoviendo en diferentes plataformas digitales.

Detalló que después de que trascendiera la problemática de la pandemia en diferentes países y este llegara a México, amigos y conocidos le dijeron que porque no componía una melodía referente al Coronavirus y fue así como una tarde decidió realizar este tema musical.

Comentó que este tema musical aún no cuenta con un videoclip pero hay planes de grabar uno, pero por el momento la melodía la podrán escuchar y disfrutar en su página oficial “ La Joya Musical Chuy y Sus Teclados”.

Cabe mencionar que no es la primera vez que Jesús Rivera, compone una melodía sobre un acontecimiento social, ya que después de la tragedia de la “Barca” en la ciudad de Tuxtepec, también realizó un tema musical sobre este padecimiento.

Así también cuenta con otros temas como “Ya para qué”, “El mañanero”, “Te amo señor”, entre otros y que estuvo promoviendo en radio y en las diferentes plataformas digitales.

Por último hizo una invitación para que sigan su página antes mencionada, donde lo pueden contactar para cualquier evento social o privado.

