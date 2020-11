Busca ISSSTE construir centro de diagnóstico en Tuxtepec

-La finalidad es ya no subrogar los servicios como laboratorios, rayos X y otros más



De la Redacción



Tuxtepec, Oaxaca.- Para brindar una mejor atención a los derechohabientes del ISSSTE en Tuxtepec, el Director General señaló que en estos momentos están analizando la opción de construir centros de diagnósticos a nivel regional, para agilizar todos los estudios que actualmente son subrogados, lo que genera más perdidas para este instituto.



Estos centros tendrían rayos X, vacunas, exámenes de próstatas, hepatitis, mamas, análisis clínicos y otro más, y así se tendría un diagnostico oportuno y con esto se canalizaría mejor al paciente y con esto salvar muchas vidas.



Agregó que una ampliación en la clínica no serían suficientes ya que de nada serviría que hubiera más camas, si siguieran subrogando los servicios y atrasando la atención, ya sea por la falta de equipo como de personal.



Este centro podría construirse el próximo año, ya que en estos momentos el tema de covid, los ha frenado, por lo tanto esperan que pronto den a conocer estas noticias favorables para todos los derechohabientes.



Estas declaraciones del Director General son en el marco de una gira que realizó en la región de la Cuenca del Papaloapan, acudiendo primero al municipio de Valle Nacional, y posteriormente en Tuxtepec, en donde realizó las Ferias de la Salud Ecos, llevando varios servicios a la población como el esquema de vacunación, dotación de métodos de planificación familiar, y un módulo de salud bucal.

